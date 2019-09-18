Россия сократила вложения в госдолг США на два миллиарда долларов

Россия не входит в топ-30 крупнейших держателей долга Соединённым Штатам. Сокращение вложений продолжается долгое время.

Американский Минфин опубликовал данные за июль о вложениях в ценные бумаги США со стороны других стран. Согласно документу, Россия к этому месяцу сократила вложения с 10,85 миллиарда долларов США более чем на 2,35 миллиарда — до 8,501 миллиарда.

Сейчас Россия держит 6,239 миллиарда в долгосрочных бумагах Штатов и 2,262 миллиарда в краткосрочных. Сокращение вложений было начато весной прошлого года, когда их объём достигал почти 100 миллиардов.

Месяцем ранее Лайф приводил статистику за июнь этого года. Тогда Россия сократила вложения на миллиард долларов.

Самую большую сумму в американских бумагах держит Япония — 1,131 триллиона долларов. За ней следует Китай с 1,11 триллиона вложений.