Турчак заявил, что все аргументы защиты Устинова должны быть приняты во внимание

Секретарь генерального совета "Единой России" выразил надежду, что суд вышестоящей инстанции рассмотрит все доводы защиты.

Ситуация с приговором актёру Павлу Устинову, который был осуждён на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОНа во время незаконного митинга в Москве, является вопиющей несправедливостью. Такое определение произошедшему дал секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

— Ситуация, в которой оказался актёр Павел Устинов, — вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать, — написал политик в "Инстаграме".

Как подчеркнул Андрей Турчак, в Сети было размещено сразу несколько видеороликов с места задержания Павла Устинова, на которых вице-спикер не увидел никакого нарушения общественного порядка со стороны актёра.

— Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания. В момент задержания он, естественно, попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчётливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал, — указал Турчак.

Он добавил, что считает действия суда "нечестными и несправедливыми" из-за того, что тот не принял во внимание эти видеозаписи и вынес обвинительный приговор.

— Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством его невиновности, — заключил Турчак.

Как уже сообщал Лайф, участника незаконной акции в Москве Павла Устинова приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима за нападение на сотрудника ОМОНа 3 августа. Во время задержания на Пушкинской площади оказал активное сопротивление, после чего у сержанта полиции Александра Лягина был зафиксирован вывих плеча.