В НАК подтвердили, что в КБР нейтрализовали планировавших теракт боевиков

В доме участников бандгруппы обнаружили самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним.

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили Лайфу, что в КБР в ходе КТО нейтрализовали двух боевиков, открывших огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Также известно, что они планировали устроить теракт на территории республики.

— В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним, — говорится в сообщении НАКа.

Двух боевиков обнаружили в одном из частных домов в Чегеме. Территорию оцепили. Участникам бандгруппы предложили сложить оружие и сдаться, однако они открыли стрельбу по силовикам, а ответным огнём были нейтрализованы.

— Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет, — пояснили в комитете.

Напомним, сегодня рано утром ФСБ на территории Кабардино-Балкарии введён режим контртеррористической операции.