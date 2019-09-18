Житель Подмосковья вырастил тыкву весом 400 килограммов

Впрочем, садоводу не удалось побить свой прошлогодний рекорд. Виной тому холодное лето.

Садовод-любитель Андрей Гусев из Луховиц Московской области за сезон вырастил несколько тыкв-рекордсменов весом от 100 до 400 килограммов. Он рассказал Лайфу, как добиться таких результатов на своём участке.

Тыквы этого сезона Гусев растил из семечек прошлогодней тыквы-исполина. Она весила 645 килограммов. Андрей называет себя просто любителем, который соблюдает технологию.

— Лето было очень холодное, то есть в месяц в росте тыквы потеряли, но я сажал семь штук, у меня две выросли по 400 кг, четыре — по 200 кг и одна — 100. Всё делал по той же технологии, как и в том году, — рассказал садовод.

По его словам, если правильно поливать, ухаживать, подкармливать тыкву, она может набирать до 20 килограммов в сутки. И, конечно, дело в правильных семенах. Мужчина приобрёл их у коллеги, который покупал у американского огородника-рекордсмена, сорт — "Гигант Атлантики".

— Предки у моих тыкв были чемпионами мира — 1,10 тонны. Именно этого сорта семена с хорошей генетикой и в Москве вполне хорошо себя чувствуют, а в этом году я даже шесть тыкв сажал в открытом грунте, без теплиц, без всего вообще, — добавляет Гусев.

— В этом году со мной связались организаторы, которые планируют тыквенные фестивали в Москве, и заберут у меня все семь штук . Они скоро в Москву все уедут. Насчёт ухода: да, затратно, конечно, органическое удобрение добавляю, химию не добавляю. Примерно на одну тыкву надо три-четыре тонны перегноя. И в плане времени затратно. Каждый день после работы я езжу и поливаю, потому что нужно тепло, вода, питательная почва. Если её убрать, то она перестанет рости, — высказался садовод.

Мужчина и соседям дал семена, однако заверил, что без соответствующего ухода тыкв-рекордсменок просто так не получить.

Диетолог назвала самые полезные осенние фрукты и овощи. И тыква среди них.