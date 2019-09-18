Заместитель Кличко попал в реанимацию после жестокого избиения

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Фото © Facebook / Мэрия Киева

По данным СМИ, у Слончака диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы головы.

Неизвестные жестоко избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. В Нацполиции уточнили, что нападение произошло в подъезде дома на улице Митрополита Липковского в Киеве.

Отмечается, что у чиновника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы головы. Заместитель Виталия Кличко не смог рассказать подробности произошедшего, но подтвердил, что подвергся нападению.

Я в реанимации, извините, трудно говорить, — сказал Слончак "Украинской правде".

Слончак в качестве зама Кличко занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов.

Ранее Виталий Кличко объявил, что на будущих выборах будет баллотироваться на должность мэра Киева.

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