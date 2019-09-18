Победивший на выборах главы Северной столицы Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга. Он принёс присягу на официальной церемонии на заседании законодательного собрания в Мариинском дворце.

На церемонии присутствовали депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга, судьи городского Уставного суда, почётные граждане Северной столицы и гости мероприятия.

Во время присяги Беглов дал обязательство уважать и охранять права и свободы местных жителей, способствовать процветанию Северной столицы и повышению благосостояния горожан.

Выборы главы Санкт-Петербурга состоялись в единый день голосования, 8 сентября. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов набрал 64,43% голосов. 11 сентября горизбирком объявил о его победе.