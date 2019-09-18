Продюсер заявил об отказе близких Заворотнюк от помощи: Исход будет один

По мнению Андрея Загорского, всем, кто хочет помочь артистке, остаётся только молиться.

Лечение популярной актрисы Анастасии Заворотнюк в одном из лучших онкоцентров столицы родные артистки оплачивают сами и категорически отказываются от какой-либо помощи. Об этом порталу "Дни.ру" рассказал музыкант, продюсер и режиссёр Андрей Загорский. Он отметил, что болезнь звезды сериала "Моя прекрасная няня" вызвала большой отклик по всей России и многие люди хотят помочь чем-либо, но близкие Заворотнюк заявили, что справятся сами.

— Последние дни пытались найти общий язык с представителями Насти. Её представители отказываются от помощи друзей и коллег. Говорят, что сами полностью в состоянии справиться с ситуацией. Помощь предлагали и в столице, и из регионов, организаторы концертов готовы были помочь. Остаётся только молиться, — сказал Андрей Загорский.

Режиссёр выразил сожаление, что такое несчастье произошло с талантливой актрисой.

— Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все прекрасно понимают всё. Есть пример Жанны Фриске и что в итоге? Сколько ни надейся — исход будет один, — отметил Загорский.

Напомним, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Сообщалось, что актриса в апреле 2019 года перенесла трепанацию черепа. Врачи поставили ей такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — злокачественная опухоль мозга. Отмечалось, что у неё диагностирована последняя стадия.