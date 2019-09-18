В Крыму покусавший трёх человек волк оказался бешеным

Волк, застреленный после нападения на людей в Симферопольском районе Крыма, оказался заражён бешенством. Об этом сообщил глава департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Минприроды республики Владимир Капитонов.
— Вчера нам пришёл результат. Исследования показали, что волк был болен бешенством, — рассказал чиновник РИА "Новости".
Напомним, 14 сентября в Симферопольском районе полуострова хищник покусал трёх человек. Сначала он напал на жительницу села Перевальное, а затем бросился на двух дальнобойщиков. Животное было застрелено егерями. Поскольку волки обычно ведут ночной образ жизни, а нападения произошли днём, возникли подозрения, что животное бешеное. Чтобы выяснить правду, была назначена экспертиза.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram