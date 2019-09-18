На Алтае подростков задержали за жестокое убийство двух сельчан

Несовершеннолетние ученики профессионального лицея заявились в дом к мужчинам и стали требовать у них якобы украденные запчасти.

В Алтайском крае 15- и 16-летних юношей задержали правоохранители. Молодых людей подозревают в совершении двойного убийства в селе Солонешное. Там 17 сентября в частном доме были обнаружены тела двух местных жителей 52 и 37 лет с признаками насильственной смерти, сообщает Следственное управление СК России по региону.

— Предварительно установлено, что 15- и 16-летние юноши в вечернее время 16 сентября этого года пришли в дом потерпевших с целью разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подозреваемых, могли похитить мужчины, — сообщают следователи.

По версии следствия, юноши жестоко избили мужчин, от полученных ран те скончались.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Умышленное убийство двух лиц"). Решается вопрос об аресте подростков.

Ранее Лайф рассказывал о случае, когда в Подмосковье пьяные подростки убили двух взрослых сестёр.