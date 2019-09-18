Уральский блогер потерял знаменитого кота с набитыми на груди звёздами

Мужчина просит неравнодушных граждан помочь в поисках питомца, поскольку тот не переносит холода.

Спортивный блогер из Екатеринбурга Кара Файт заявил, что потерял своего кота породы сфинкс, который известен не меньше, чем его хозяин. Дело в том, что на теле животного по кличке Бес имеются многочисленные татуировки. В частности, восьмиконечные звезды и веер из карт на груди, а также тату в виде женского лица на спине, сообщает портал "URA.RU".

— Были в гостях в поселке Первомайском — 12-й километр Челябинского тракта. Выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве. Искал сам, везде и всюду, звал — бесполезно. На следующий день подтянулись мои пацаны, человек 15 прочесали всё вокруг, толку ноль, — приводит его слова паблик "Типичный Екатеринбург".

Блогер всерьёз встревожен. По его мнению, лишённый шерсти кот просто не сможет пережить холодные осенние ночи. За обнаружение животного мужчина пообещал вознаграждение.

Запись блогера в "Инстаграме" получила большой общественный отклик, однако не все проявили сочувствие к ситуации мужчины. В частности, зоозащитники в очередной раз высказали своё возмущение тем, что блогер мучал кота, набивая ему татуировки. Лайф ранее публиковал видео этого процесса.