Суд освободил из-под стражи Губайдулина, кинувшего бутылку в полицейского

Суд освободил из-под стражи программиста Айдара Губайдулина, который кинул бутылку в полицейского на несогласованной акции в Москве. Материалы дела постановили вернуть в прокуратуру.
— Вернуть дело прокурору. Изменить обвиняемому меру пресечения на подписку о невыезде и запрет определённых действий, — огласила решение судья Олеся Менделеева.
Тем самым она удовлетворила ходатайство гособвинителя.
Губайдулина задержали после того, как на несанкционированной акции 27 июля он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского. Программиста АО "Сбербанк-Технологии" обвиняли в применении насилия против представителя власти.
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