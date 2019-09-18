В онкоцентре им. Блохина опровергли данные о закрытии отделения из-за плесени

В одном из боксов, где лежат дети в тяжёлом состоянии, произошла протечка, в связи с чем там планируется провести ремонт.

В НИИ детской онкологии им. Блохина заявили, что сообщения СМИ о закрытии отделения детской онкологии и гематологии не соответствуют действительности. В онкоцентре утончили, что речь идёт о ремонте одного бокса.

— Отделение мы не закрываем, планируется ремонт одного бокса, где произошла протечка. Там лежат "тяжёлые" дети, которые в таких условиях проходить лечение, разумеется, не могут, — сообщил представитель НИИ агентству "Москва".

В связи с ремонтом маленькие пациенты из данного бокса будут переведены в другие отделения.

Ранее СМИ сообщили о том, что в онкоцентре им. Н.Блохина планируется закрыть отделение гематологии из-за обнаружения плесневых грибов в воздухе и на поверхностях.