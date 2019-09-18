У поликлиники на Ямале сделали пандус со столбом посередине

В местном парламенте пообещали задать создателям этого чуда технической мысли резонный вопрос: как быть инвалидам?

Депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин нашёл в регионе "волшебный" пандус. Перед поликлиникой в отдалённом посёлке Лимбяяха его сделали вокруг опоры ЛЭП.

— "Волшебный" пандус в Лимбяяхе... Прямо посреди объекта доступной среды расположена... опора ЛЭП, что создаёт логичный вопрос — а каким образом колясочнику преодолевать это препятствие? — отметил Вершинин.

Он предположил, что теперь опору перенесут, и задался вопросом, не лучше ли было сделать это сразу.

РИА "Новости" добавляет, что ответственность за пандус местный департамент здравоохранения перекладывает на департамент строительства региона. А там ситуацию не комментируют.

Ранее Лайф рассказывал, как в Омске расширили проспект, оставив столб посреди дороги.