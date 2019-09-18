У поликлиники на Ямале сделали пандус со столбом посередине

Депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин нашёл в регионе "волшебный" пандус. Перед поликлиникой в отдалённом посёлке Лимбяяха его сделали вокруг опоры ЛЭП.
— "Волшебный" пандус в Лимбяяхе... Прямо посреди объекта доступной среды расположена... опора ЛЭП, что создаёт логичный вопрос — а каким образом колясочнику преодолевать это препятствие? — отметил Вершинин.
Он предположил, что теперь опору перенесут, и задался вопросом, не лучше ли было сделать это сразу.
РИА "Новости" добавляет, что ответственность за пандус местный департамент здравоохранения перекладывает на департамент строительства региона. А там ситуацию не комментируют.
Ранее Лайф рассказывал, как в Омске расширили проспект, оставив столб посреди дороги.
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