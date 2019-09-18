В Удмуртии судят педофила, притворявшегося в соцсетях 14-летней моделью

В ходе расследования дела было установлено 19 потерпевших в возрасте от 9 до 14 лет. Все они — девочки, которые были уверены, что общаются со сверстницей.

30-летний житель Малопургинского района, работающий звукорежиссёром в детской школе искусств, предстанет перед судом за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Свои преступления педофил совершал в Интернете, вступая в переписку с потерпевшими под именем 14-летней девочки. Сблизившись с несовершеннолетними, он выводил их на разговоры на сексуальные темы, пересылал видео порнографического содержания, словом, развращал.

В ходе расследования дела было установлено 19 потерпевших в возрасте от 9 до 14 лет. А всего злоумышленник обвиняется по 20 эпизодам, которые попадают под статьи "насильственные действия сексуального характера", "развратные действия", а также "незаконное изготовление и оборот порнографических материалов".

— Обвиняемый признал вину в совершённом преступлении. В отношении всех потерпевших и обвиняемого проведены комплексные психолого-психиатрические экспертизы. По заключению экспертов, мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии, — резюмировали в следствии.

Ранее жуткая история произошла в Москве. Как сообщал Лайф, педофил четыре дня держал взаперти и насиловал 13-летнюю девочку. Сразу после пропажи ребёнка родители обратились в полицию, но школьницу никак не получалось найти. Позже ей удалось сбежать от насильника, и уже дома она и рассказала о произошедшем.

Ещё одного педофила задержали в столице 13 сентября. Мать десятилетней девочки вошла в комнату в тот момент, когда учитель музыки совершал насильственные действия над ребёнком у них дома.