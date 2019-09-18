Адвокат подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его

По словам юриста, его клиент не намерен сотрудничать ни с одной спецслужбой в мире.

Адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что ФСБ пыталась завербовать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена сразу после его прилёта в Москву в 2013 году. По словам юриста, его клиент сразу отказался и до обсуждения конкретных условий сотрудничества не дошло.

— Когда он прилетел, его попытались завербовать, но он отказался. Это его позиция — не сотрудничать ни с одной спецслужбой в мире, — сказал Кучерена изданию РИА "Новости".

Адвокат добавил, что Сноуден не сообщал ему о других попытках завербовать его.

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем в Москву. 23 июня 2013 года экс-агент в сопровождении сотрудницы WikiLeaks Сары Харрисон прибыл в аэропорт Шереметьево. Россия приняла решение о предоставлении Сноудену временного убежища сроком на год при условии, что он прекратит деятельность против США. В августе 2014 года он получил трёхлетний вид на жительство, который был затем продлён до 2020 года.