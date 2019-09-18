Пьяный белгородец научил Renault Duster летать и таранить машины с воздуха

Он стал виновником крупного ДТП, в котором повреждения получило шесть автомобилей.

Камеры видеонаблюдения в Белгороде запечатлели аварию, которую можно показывать в "Форсаже". Инцидент случился на кольце, где пересекаются улицы Макаренко и Почтовая. Кадры ЧП обнародовал паблик "Белгород — это интересно".

Renault Duster на большой скорости направился "сквозь" кольцо и подлетел, наехав на бордюр. Во время прыжка машина перевернулась, снесла стоявший рядом навес и приземлилась на припаркованные рядом авто — ГАЗ-3110, ВАЗ-2107, Kia, Ford и Mitsubishi.

По счастливой случайности в результате ДТП никто не пострадал. Виновнику аварии грозит штраф и лишение водительских прав, ведь, как показала экспертиза, 43-летний водитель Renault был пьян.

— Согласно результатам проведённого освидетельствования, у водителя Renault установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", — сообщили в пресс-службе местной полиции.

Напомним, ранее Лайф сообщал о ДТП с летальным исходом в Югре, где машина под управлением 16-летнего подростка столкнулась с "газелью".