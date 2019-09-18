На москвичку завели дело за гибель выброшенного в окно кота

36-летняя жительница столицы, которая выбросила кота из окна своей квартиры в центре Москвы, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошёл 1 июля этого года. Сначала на жительницу Ермолаевского переулка не хотели возбуждать дело, но прокуратура настояла.
— По данному факту 17 сентября против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", — сказал источник агентства в правоохранительных органах.
Женщина на время следствия дала подписку о невыезде.
Ранее Лайф рассказывал, что пермскую живодёрку отправили лечиться. Она выбрасывала кошек с пятого этажа.
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