На москвичку завели дело за гибель выброшенного в окно кота

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Фото © Flickr/wapiko☆

Животное получило переломы позвоночника, бедра, грудины, контузию внутренних органов брюшной полости, вывих челюсти и рваные раны.

36-летняя жительница столицы, которая выбросила кота из окна своей квартиры в центре Москвы, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошёл 1 июля этого года. Сначала на жительницу Ермолаевского переулка не хотели возбуждать дело, но прокуратура настояла.

По данному факту 17 сентября против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Женщина на время следствия дала подписку о невыезде.

Ранее Лайф рассказывал, что пермскую живодёрку отправили лечиться. Она выбрасывала кошек с пятого этажа.

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