Савченко высмеяли из-за морской фотосессии в обтягивающем платье

Бывшему нардепу напомнили о её статусе безработной, а некоторые не оценили наряд.

Экс-депутат Рады Надежда Савченко опубликовала фотографии с отдыха в Черногории и вызвала ажиотаж в Сети. На кадрах политик в бирюзовом длинном платье ходит по набережной, а затем прямо в нём прыгает в воду.

— Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах, — написала Савченко в "Фейсбуке".

Многие пришли в восторг от фотосессии политика. Под постом появились комментарии со словами: "Вам бы в Болливуд", "Богиня", "Русалка морская". Пока одни подписчики восхищались красотой Савченко, другие написали, что негоже безработной так отдыхать.

"Это на пособие по безработице можно так отдыхать?", "Сколько можно мучить людей — вы уже никому не интересны", "У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла", — написали комментаторы.

Месяцем ранее Савченко отправилась в Латвию и тоже поделилась с поклонниками фотографиями с пляжа. Тогда нардеп искупалась в море прямо в изумрудном длинном платье.