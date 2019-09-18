Савченко высмеяли из-за морской фотосессии в обтягивающем платье

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Фото © Twitter / Надія Савченко

Бывшему нардепу напомнили о её статусе безработной, а некоторые не оценили наряд.

Экс-депутат Рады Надежда Савченко опубликовала фотографии с отдыха в Черногории и вызвала ажиотаж в Сети. На кадрах политик в бирюзовом длинном платье ходит по набережной, а затем прямо в нём прыгает в воду.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/?__tn__=kC-R&eid=ARDzMmIob5ZXmUgKgkOquaqmjmu8xxqvpXMLeE6YkC472U6no0FRoOLFINQSYHwLWrqNuo6-fWg_V3hr&hc_ref=ARQWT1Fqo74F8pQYrSdIWOirxpw9xkQEln1ksA0iIjI2VUdED9shByhtI-20h53BdfY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARACRd03jdoHBw9BDRdnHVIG1cReufGbNOi3BSLd4ExjwsxpAJE1QY6CZ5fb5zba_okf7aJ4q0PriP1-u09jesFnlGcgiTmccx5Hje5TGDS3LmyIoqRe7QNJqmI01YQal6Ec_iRzpxuGak5e2kgtDoXm1ILAjFxQQ6sAuoPU7PCALkCfK_ELnm_Fgx19Sp7q8MmaoFRS0504bNwNeuSfdGqQ4uNqXr6wj2NcHcj_WPDimQzlKWVWmUfiLtAZDHkLd1qVORvlmBVKjkE7kPwRzt7DNlHDVeC8YKwY_2Pimmlq5dPyRubgBI3i7EU1HBdWnqvRXUag7nRqRy7g6dfNzV2CqQ" target="_blank">Надія Савченко</a></p>

— Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах, — написала Савченко в "Фейсбуке".

<p>Фото © Twitter / <a href="https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/?__tn__=kC-R&eid=ARDzMmIob5ZXmUgKgkOquaqmjmu8xxqvpXMLeE6YkC472U6no0FRoOLFINQSYHwLWrqNuo6-fWg_V3hr&hc_ref=ARQWT1Fqo74F8pQYrSdIWOirxpw9xkQEln1ksA0iIjI2VUdED9shByhtI-20h53BdfY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARACRd03jdoHBw9BDRdnHVIG1cReufGbNOi3BSLd4ExjwsxpAJE1QY6CZ5fb5zba_okf7aJ4q0PriP1-u09jesFnlGcgiTmccx5Hje5TGDS3LmyIoqRe7QNJqmI01YQal6Ec_iRzpxuGak5e2kgtDoXm1ILAjFxQQ6sAuoPU7PCALkCfK_ELnm_Fgx19Sp7q8MmaoFRS0504bNwNeuSfdGqQ4uNqXr6wj2NcHcj_WPDimQzlKWVWmUfiLtAZDHkLd1qVORvlmBVKjkE7kPwRzt7DNlHDVeC8YKwY_2Pimmlq5dPyRubgBI3i7EU1HBdWnqvRXUag7nRqRy7g6dfNzV2CqQ" target="_blank">Надія Савченко</a></p>

Многие пришли в восторг от фотосессии политика. Под постом появились комментарии со словами: "Вам бы в Болливуд", "Богиня", "Русалка морская". Пока одни подписчики восхищались красотой Савченко, другие написали, что негоже безработной так отдыхать.

"Это на пособие по безработице можно так отдыхать?", "Сколько можно мучить людей — вы уже никому не интересны", "У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла", — написали комментаторы.

Месяцем ранее Савченко отправилась в Латвию и тоже поделилась с поклонниками фотографиями с пляжа. Тогда нардеп искупалась в море прямо в изумрудном длинном платье.

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