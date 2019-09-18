В Туапсе на новом памятнике городам-героям нашли массу ошибок

Так, Ленинград в нём соседствует с современным Волгоградом. Надо либо писать Санкт-Петербург в первом случае, либо Сталинград во втором, уверены жители.

В курортном городе Туапсе установили мемориал городам-героям с ошибками. Монумент сразу после появления вызвал шквал критики со стороны местных жителей.

Так, внимательные горожане заметили, что правильно было бы написать "памяти павших", а не "памяти павшим". Также между "городам" и героям" нужен дефис.

Кроме того, в список городов-героев создатели забыли внести Брест, Киев, Минск и Одессу. Ленинград они решили назвать так же, как в годы ВОВ, а Сталинград прописали по-современному — Волгоград.

Администрация Туапсе распорядилась исправить все недочёты. Пока монумент накрыли чёрным полотном.

— Подрядчиком уже заказаны необходимые элементы, и в ближайшее время надпись будет изменена, — сообщили в мэрии.

Ранее Лайф рассказывал о скандале в Приамурье. Там на реконструированном мемориале вместо изображений советских солдат появились силуэты военнослужащих стран НАТО.