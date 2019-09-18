В центре Москвы проходят пикеты в поддержку осуждённого актёра Устинова

На Старой площади в центре Москвы проходят одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова, которого осудили за нападение на омоновца на несогласованной акции в столице 3 августа.

Как сообщает ТАСС, несколько десятков человек выстроились в очередь, чтобы с плакатом выйти к зданию Администрации Президента страны. Участники акции сменяют друг друга каждые несколько минут. Рядом находятся сотрудники полиции, которые следят за соблюдением правопорядка.

Павла Устинова приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. По версии следствия и суда, участник несогласованной акции оказал активное сопротивление омоновцу, вывихнув ему руку.