Учёные объяснили нашествие пчёлоподобных мух на Камчатке

По словам специалиста, размножившиеся полосатые насекомые не представляют опасности для человека.

Увеличение численности необычных полосатых мух на территории Камчатского края, напоминающих ос или пчёл, вызвано вспышкой размножения тли. Она имела место весной. Об этом сообщила старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника Людмила Лобкова.

— Спешу успокоить камчатцев, это мухи-журчалки, или сирфиды (Syrphus ribesii). Они не приносят вреда человеку... Вспышка численности тлей весной этого года была прекрасной кормовой базой для личинок сирфид, они благополучно окуклились, и к августу-сентябрю вылетели мухи. Недолго полакомившись на оставшихся цветках, они уйдут на зимовку в лесную подстилку, под кору и в дупла деревьев, — уточняет специалист.

Специфичный окрас мух-журчалок является их защитой, позволяющей спасаться от хищников за счёт сходства с осами, пчёлами, шмелями.

По словам Лобковой, в Кроноцком заповеднике на Камчатке встречается более 100 видов сирфид. А во многих регионах страны этот вид насекомых охраняется как важнейший опылитель цветковых растений.

Напомним, ранее на нашествие мух жаловались жители Челябинской области. Чтобы привлечь внимание местных властей к проблеме, челябинцы "подарили" чиновникам мешок насекомых.