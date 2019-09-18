В Киеве захотели вернуть Крым, превратив его во второй Гонконг

По задумке генерала, из полуострова нужно сделать международную зону свободной торговли.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил очередную стратегию, следуя которой Киев якобы сможет вернуть Крым. Один из ключевых пунктов утопического плана — превращение Незалежной в мощную европейскую державу.

По словам Маломужа, у Администрации Президента Украины пока нет чёткой стратегии, но она будет разработана. Он выразил мнение, что крымчане сами захотят вернуться после того, как Украина станет мощной державой при поддержке Запада и создаст на полуострове "окно возможностей" для экономической и социальной сфер.

— Уже есть такой облегчённый этап — это вывод Крыма в свободную экономическую зону под международным форматом (американцы, европейцы, украинцы, другие, которые могли бы обеспечивать эффективное функционирование). Как Гонконг приблизительно, — заявил он в интервью "Радио Свобода".

Согласно стратегии экс-главы СВР, в переходный период руководить регионом должны органы местного самоуправления.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".