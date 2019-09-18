Путин поговорил по телефону с министром обороны Саудовской Аравии

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Ранее глава государства предлагал этой стране купить российские ракетные системы С-300 или С-400, чтобы надёжно защитить страну от атак.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, министром обороны Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил, что Москва обеспокоена атаками на нефтеперерабатывающие предприятия этой страны. Он призвал тщательно расследовать случившееся.

Владимир Путин и наследный принц заявили о тесной координации для стабилизации цен на нефть на мировых рынках.

Напомним, ночью 14 сентября неустановленные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. В результате на НПЗ начались пожары. Инциденты нарушили производство и экспорт нефти. Ответственность за атаки взяли йеменские повстанцы-хуситы, а вот США обвинили в организации взрывов Иран.

После случившегося Владимир Путин предлагал Саудовской Аравии купить С-300 или С-400.

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