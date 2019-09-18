Опрос показал, какой доход позволит комфортно жить на пенсии

Отмечается, что это 80–100% от прежней заработной платы. Для большинства граждан это означает, что помимо пенсии нужны дополнительные источники денег.

Россияне, которые имеют самостоятельные пенсионные накопления, в старости намного чаще проводят досуг активно и развлекаются. Это следует из данных исследования, проведённого Негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.

— Обеспечить себе комфортный уровень жизни в зрелом возрасте возможно, сохранив по окончании трудовой деятельности доход на уровне 80–100% от зарплаты. Достаточно откладывать на индивидуальный пенсионный план всего лишь 2–4% зарплаты сроком на 25–30 лет, чтобы достичь желаемого результата, — заявил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Специалисты фонда назвали средний уровень дохода пенсионеров — 25 000 рублей в месяц. В эту сумму вошли помимо пенсии ещё и помощь родственников, подработки и другие источники дохода. У тех, кто пользовался услугами НПФ, пенсия уже 38 500 рублей в месяц в среднем по стране.

— Пятая часть клиентов НПФ после выхода на пенсию продолжает путешествовать по России, а 11% не реже одного раза в год выезжают за рубеж. На одежде и обуви экономит менее четверти из них (23%). Граждане, не делавшие добровольных взносов во время работы, после выхода на пенсию экономят на вещах почти вдвое чаще (45%), — говорится в публикации фонда.

Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет.