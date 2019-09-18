СМИ: Доставщики еды "подсели" на амфетамин

По мнению экспертов, с помощью наркотиков-стимуляторов курьеры рассчитывают искусственно увеличить продолжительность своего рабочего дня и больше заработать.

Работники сервисов по доставке продуктов питания для увеличения производительности труда и борьбы с усталостью нередко прибегают к потреблению наркотических веществ. В частности, МВД фиксирует рост числа потребления наркотических стимуляторов, например амфетамина. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что в прошлом году за период январь-август столичные полицейские завели 83 административных протокола по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах". За аналогичный период этого года зафиксировано на 70% больше таких случаев — 141.

— Самые популярные подпольные стимуляторы, особенно у молодёжи, — амфетамины. Длительное употребление психоактивных веществ приводит к зависимости, тяжёлой ломке, бессоннице, апатии. За это организм платит тяжёлую цену, — отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

Такая же ситуация со статьёй КоАП "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ" за отчётный период. 36 правонарушений в прошлом году, 40 — в текущем.

— Это часть статистики. По всей видимости, другую часть помимо наркотиков занимает незаконное распитие алкоголя, — отметил адвокат правового центра "Человек и закон" Вячеслав Лоскутов, подчеркнув, что уголовная ответственность наступает только в случаях приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотиков.

Как сообщал Лайф, ранее в Ленинградской области задержали мужчину на "кадиллаке" с 63 килограммами гашиша.