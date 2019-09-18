В Дагестане задержали сторонника ИГИЛ, у него нашли СВУ большой мощности

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Фото © НАК

В Дагестане задержали сторонника ИГИЛ*. Как сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета Лайфу, он готовил теракт на территории республики.

Органами ФСБ России на территории лесного массива Тарумовского района Дагестана при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России 2000 года рождения, — говорится в заявлении НАКа.

В комитете отмечают, что он сторонник международной террористической организации. Кроме того, задержанный планировал совершить теракт в отношении полицейских и местных органов власти.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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