В Дагестане задержали сторонника ИГИЛ, у него нашли СВУ большой мощности

В Дагестане задержали сторонника ИГИЛ*. Как сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета Лайфу, он готовил теракт на территории республики.
— Органами ФСБ России на территории лесного массива Тарумовского района Дагестана при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России 2000 года рождения, — говорится в заявлении НАКа.
В комитете отмечают, что он сторонник международной террористической организации. Кроме того, задержанный планировал совершить теракт в отношении полицейских и местных органов власти.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram