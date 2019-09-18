Песков заверил, что Кремль не засекречивает данные о назначениях силовиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему информация об отставке генерал-майора Алексея Зиновьева с поста главы УФСБ РФ по Тульской области появилась на портале правительства региона раньше, чем на сайте Кремля.

— Нет, нельзя, по мере появления указов они публикуются, — ответил он на вопрос, можно ли говорить, что Кремль засекречивает информацию о назначениях силовиков.

Ранее пресс-служба тульского правительства со ссылкой на указ президента РФ сообщила об отставке генерал-майора Алексея Зиновьева с поста главы областного УФСБ РФ и назначении на эту должность полковника Дмитрия Гурдина.