Фермеру из Индии удалили выросший посреди головы рог

Оказалось, новообразование состоит из кератина, который является строительным материалом в том числе для волос и ногтей.

Four-inch devil's horn removed from 74-year old man's head in India (surgery photos) https://t.co/uZWzU7xSLE pic.twitter.com/2mYdR9kxwm — Ladun Liadi (@Ladunliadi) September 17, 2019

74-летний фермер Шьям Лал Ядав из индийского штата Мадхья-Прадеш получил травму головы в 2014 году. Через некоторое время у мужчины на месте раны появилась шишка, а потом начал расти настоящий рог. На днях его смогли удалить врачи, сообщает The Daily Mail.

Индиец несколько раз самостоятельно пытался избавиться от рога, просил парикмахеров. Потом стал прикрывать его головными уборами. Через какое-то время нарост уже стало не спрятать под шапкой.

Операция по удалению рога была проведена в больнице Бхагедай Тирт в городе Сагар. Фермер заявил, что чувствует себя хорошо после десяти дней в больнице.

Медики пока не знают, почему у мужчины вырос рог. Предположительно, это случилось под влиянием ранней травмы и последующего влияния солнечной радиации. Все данные переданы в Институт хирургии для анализа.

В Индии, чьё население превышает миллиард человек, наблюдается большой процент аномалий с человеческим организмом. Ранее Лайф сообщал про уроженца страны со "львиной мордой", мальчика с 24 пальцами, священника с искривлёнными костями, девочке, которая живёт со сломанной шеей.