Новосибирский диггер спас пятерых щенков из подвала разрушенного дома

Юноше пришлось прокладывать себе путь с помощью пилы — он вырезал отверстие в полу и пролез туда.

Евгений Кочкин из Новосибирска спас пятерых щенков из подвала полуразрушенного дома на улице Железнодорожной. Подземная операция по вызволению собак длилась два часа. 19-летний диггер рассказал подробности Лайфу.

— Мне позвонил зоозащитник и попросил помочь достать щенков из-за под завалов дома. Это был деревянный большой дом, он разрушенный. Там был один этаж и подвал, где и были щенки. Я зашёл в этот дом один с камерой телефона и пилой, нашёл отверстие в полу и полез туда. Пилой я пилил себе проход. Сложность была в том, что всё может обвалиться. И в том, что могла прийти мамка щенков. Она могла меня загрызть, — говорит Евгений.

Щенки, четыре мальчика и девочка, сейчас находятся у зоозащитников. Они пытаются найти для собак хозяев.

Евгений Кочкин является сотрудником администрации Первомайского района, а в свободное от работы время он лазает по заброшенным домам и спасает животных. В своих соцсетях он регулярно выкладывает отчёты и ищет хозяев для спасённых четвероногих.

Карельский полицейский ранее тоже спас двух собак. Их вернули хозяину.