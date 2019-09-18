Крупный пожар вспыхнул на территории завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге

По предварительной информации, с места происшествия эвакуировано более 200 человек.

На площади более трёх тысяч квадратных метров бушует пожар на территории предприятия "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге. С завода эвакуированы более 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что пожар возник в цехе холодной прокатки гидравлического масла. Возгоранию присвоен третий ранг пожарной опасности.

— На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения: 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнём осложняется высокой температурой и сильным задымлением, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как уточнил собственный источник Лайфа в экстренных службах города, в подвале цеха периметром 1000 на 400 метров горит около 80 тонн масла.