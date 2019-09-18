"Дима, отдай!" Путин выступил против излишней бюрократии

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Глава государства потребовал, чтобы ему передали документы о бизнес-проекте напрямую.

Президент РФ Владимир Путин сегодня во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив и молодыми бизнесменами высказался против излишней бюрократии.

Один из участников рассказал президенту о своей идее, но в письменном виде решил отдать проект не президенту, сидящему с ним за одним столом, а одному из руководителей АСИ Дмитрию Пескову.

Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай, — потребовал Путин передать ему бумаги.

А на ВЭФ ранее Владимир Путин пошутил по поводу приглашения президента Монголии на "подиум".

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