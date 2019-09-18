Петербуржцы пожаловались на сбой в приложении оператора WI-FI в метро

16

Фото © Pixabay

Пользователи из Санкт-Петербурга пожаловались на сбой в приложении MT_FREE, предназначенном для веб-сёрфинга в подземке. Программа начала неконтролируемо рассылать пуш-уведомления с призывом "спасать Россию". Примечательно, что их получили не только пассажиры метро, но и пользователи, не подключённые в тот момент к беспроводной сети MT_FREE.

<p>Скриншот © LIFE</p>

Напомним, что эксплуатацией сети Wi-Fi в метро Санкт-Петербурга занимается ООО "Максимателеком Северо-Запад". Там информацию о сбое пока не прокомментировали.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×