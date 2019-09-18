Петербуржцы пожаловались на сбой в приложении оператора WI-FI в метро

Пользователи из Санкт-Петербурга пожаловались на сбой в приложении MT_FREE, предназначенном для веб-сёрфинга в подземке. Программа начала неконтролируемо рассылать пуш-уведомления с призывом "спасать Россию". Примечательно, что их получили не только пассажиры метро, но и пользователи, не подключённые в тот момент к беспроводной сети MT_FREE.

Напомним, что эксплуатацией сети Wi-Fi в метро Санкт-Петербурга занимается ООО "Максимателеком Северо-Запад". Там информацию о сбое пока не прокомментировали.