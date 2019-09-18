Прямая трансляция: Путин проводит заседание набсовета АСИ

67

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, на котором рассматривают первые итоги реализации стратегии АСИ на 2019–2021 годы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×