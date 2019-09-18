Политолог поздравил Петербург с инаугурацией Беглова: Самый лучший губернатор

Новому главе города не нужно время на раскачку — у него уже есть хорошая команда и понимание ситуации, уверен Баширов.

У вступившего в должность главы Санкт-Петербурга Александра Беглова есть все предпосылки для того, чтобы стать лучшим губернатором в истории Северной столицы. Этого мнения придерживается политолог Марат Баширов.

— Жителей Петербурга ждёт самый лучший губернатор, который у них был за всё время, как существует вообще такой институт — губернаторов города. И мне кажется, что к 2024 году господину Беглову и его команде удастся сделать всё то, что они обещали в последние шесть месяцев, и к тому есть очень большие предпосылки. Во-первых, ему не надо раскачиваться. У него уже есть команда, он в принципе её костяк сформировал уже осенью прошлого года, у него есть достаточно глубокое понимание города, потому что он коренной житель Санкт-Петербурга, ему не нужно погружаться. И самое главное — у него есть понятная программа, — объяснил Баширов Лайфу.

Политолог напомнил про гигантский опыт Беглова — он руководил одним из районов Петербурга, поэтому прекрасно представляет городское хозяйство, работал в Администрации Президента РФ, в связи с чем у него есть понимание того, как устроена финансовая часть взаимоотношения региона и федерального правительства.

— Так что я хочу поздравить жителей Санкт-Петербурга, они получили вполне адекватного, профессионального, опытного губернатора. И потом, я думаю, через несколько лет его будут ставить в пример многим иным губернаторам по всей России, — заключил собеседник Лайфа.

Выборы главы Санкт-Петербурга состоялись в единый день голосования — 8 сентября. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов набрал 64,43% голосов. 11 сентября горизбирком объявил о его победе. Сегодня состоялась его инаугурация.