В Москве один водитель поджёг другого выстрелом из ракетницы – видео

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Соперник агрессивного автомобилиста был отправлен в больницу с серьёзным ранением шеи.

Сотрудники столичной полиции задержали 32-летнего жителя Москвы после дорожного конфликта на Варшавском шоссе. Как пояснили в ведомстве, за помощью обратилась женщина, которая рассказала, что в ходе конфликта на дороге неизвестный выстрелил в её знакомого из ракетницы. Пострадавший получил ранение шеи.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время предмет, схожий с травматическим оружием, изъят и направлен на экспертизу, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее на юго-востоке Москвы неизвестный ранил посетителя букмекерской конторы.

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