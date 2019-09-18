Двадцать человеческих черепов обнаружены около ТЦ на Кубани

Предполагается, что найденные останки могут быть частью неизвестного братского захоронения времён Великой Отечественной войны.

Страшную находку обнаружил житель Адыгеи в земле, которую купил в другом городе для своего участка. Как сообщает "Кубань-ТВ", речь идёт о человеческих останках, среди которых насчитали 20 черепов. По словам источников в правоохранительных органах, грунт был взят в районе краснодарского торгово-развлекательного центра "Мега".

Предполагается, что черепа и кости могут быть частью неизвестного братского захоронения времён Великой Отечественной войны или случайно взяты с территории заброшенного кладбища.

Останки были изъяты для проведения экспертизы, по итогам которой будет установлено время захоронения людей. Расследованием занялось следственное управление Следкома России по Адыгее.

Ранее Лайф рассказывал о поисковых работах в деревне Жестяная Горка Новгородской области. Там в годы Великой Отечественной войны нацисты устроили массовый расстрел мирных жителей.

Место захоронения обнаружили только весной 2019 года. По данным поисковиков, в ямах-могилах может находиться от 2,5 до 4 тысяч человек.