На квесте в Москве девочка сорвалась с каната и сломала позвоночник

Рентген показал, что у ребёнка компрессионный перелом трёх позвонков и сотрясение.

День рождения пятиклассника, отмечаемый на квесте в столице, закончился тяжёлыми травмами для одной гостьи. 10-летняя девочка забиралась по канату и раскачивалась. Его крепления вырвались из потолка, и ребёнок рухнул с двухметровой высоты на бетонный пол, сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошёл на Варшавском шоссе на квесте "Прятки в кромешной темноте от авторов". С детьми был только аниматор, а родители ждали в другом помещении.

— Дочка сильно ударилась, даже сознание потеряла. Когда пришла в себя, то встала, потом тут же упала. Супруга была неподалёку, она подъехала и повезла дочку в детский травмпункт на Полянке, — рассказал изданию отец пострадавшей Дмитрий.

В травмпункте у девочки обнаружили сотрясение мозга, компрессионный перелом трёх позвонков, сильный ушиб ещё двух. Теперь ребёнок будет восстанавливаться не менее трёх месяцев, причём лёжа.

Обещанного мягкого пола в заведении не оказалось, а детям даже не провели инструктаж, добавляет Дмитрий. Он написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить организаторов квеста на халатность.

В мае этого года Лайф рассказывал, как жительница Новосибирска во время квеста упала с лестницы и сломала ногу. А в Польше пожар в комнате для квестов привёл к гибели пятерых девушек-подростков.