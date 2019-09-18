ФСБ показала видео задержания северокорейских шхун в Японском море

Чтобы остановить одно из судов, пограничникам пришлось стрелять из автомата Калашникова.

Погранслужба ФСБ показала видео задержания двух северокорейских шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в российских водах Японского моря. По последним данным, на судах находилось более 160 граждан КНДР.

— Пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь, — уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В операции по задержанию браконьеров участвовали береговая охрана, авиация и подразделения специального назначения. В ходе осмотра на судах были обнаружены запрещённые орудия лова и незаконно добытые морские биоресурсы.

Ранее сегодня сообщалось, что задержанные в Японском море 17 сентября северокорейские шхуны будут приведены в порт Находки в Приморском крае. В ходе операции по задержанию пострадали четыре пограничника.