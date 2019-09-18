Трамп решил, кого назначит помощником по нацбезопасности вместо Болтона

О кандидатуре О'Брайена американские СМИ сообщали ещё на прошлой неделе. Президент проводил с ним собеседование.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на место Джона Болтона, занимавшего пост помощника по национальной безопасности, назначит Роберта О'Брайена. Он сейчас является спецпосланником главы государства по вопросам освобождения заложников.

— Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой! — выразил уверенность Трамп в "Твиттере".

Нужно отметить, что это ожидаемое назначение. О кандидатуре О'Брайена американские СМИ сообщали ещё на прошлой неделе. Трамп даже проводил с ним собеседование. Отмечалось, что Белый дом хочет "командного игрока" вместо Болтона.

Отмечается, что кандидатуру О'Брайена поддерживают ранее отказавшийся от этой должности госсекретарь США Майк Помпео, а также другие чиновники. Среди прочих потенциальных претендентов на должность помощника называется вице-президент США Майк Пенс, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, советник по нацбезопасности Кит Келлог, а также посол США в Германии Ричард Гренелл.

Что же касается Джона Болтона, то в день увольнения, как сообщается, он спорил с Трампом.