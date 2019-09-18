В Твери пенсионерка умерла, получив недельную дозу инсулина. Подозревают сиделку

У пожилой женщины был сахарный диабет второго типа, однако благодаря внимательному уходу её состояние удавалось контролировать. Ровно до одного дня.

Жительница Твери обвиняет сиделку в смерти своей 80-летней матери, сообщает портал Тverigrad. По её словам, "опекунша" вколола своей подопечной недельную дозу инсулина за один раз. Сердце пожилой женщины не выдержало, она впала в кому, после чего умерла.

Убитая горем женщина обратилась в полицию. Она утверждает, что у её матери был сахарный диабет второго типа. Этот диагноз не приговор. По мнению дочери, пенсионерку сгубила ошибка, которую допустила сиделка при исполнении своих профессиональных обязанностей.

СУ СК РФ по Тверской области организовало проведение доследственной проверки по факту смерти пожилой женщины. О задержании сиделки пока не сообщалось.

Ранее друзья известной актрисы Элины Быстрицкой направили открытое письмо в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства её смерти. По их словам, последние полгода жизни звезда советского экрана находилась взаперти, а старых сиделок, ухаживавших за актрисой, сменили на новых, которые не подпускали к ней друзей.