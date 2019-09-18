Психолог поддержал идею Милонова о запрете тату у подростков

При этом специалист опроверг заявления депутата об опасности татуировок для психологического здоровья молодёжи.

Клинический психолог Михаил Хорс согласился с предложением депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова о необходимости ввести запрет на татуировки в несовершеннолетнем возрасте. Специалист отметил, что рисунок на коже останется на всю жизнь или его будет крайне сложно исправить, потому к решению о нанесении тату надо подходить рассудительно, будучи взрослым человеком.

— Я бы скорее поддержал, потому что есть вещи, на которые желательно, чтобы человек решался, имея совершеннолетие, и одна из них, на мой взгляд, татуировка, потому что исправить крайне сложно, — сказал в эфире радиостанции НСН Михаил Хорс.

В то же время психолог опроверг слова депутата, что татуировки якобы становились причиной развития психических расстройств и даже самоубийств молодых людей в странах, где рисунки на теле значительно более популярны.

— Тот факт, что это навсегда, особенно если психика не сформировавшаяся и не окрепшая, может привести к определённой психической нестабильности у человека. А если это на фоне каких-то других ещё факторов, таких как подростковый кризис, депрессия, здесь может, конечно, довольно серьёзная быть какая-нибудь история. Но это разовые вещи, не системные. Массовой какой-то истории, конечно же, нет. Что-то может быть, если есть к этому другие условия, — пояснил специалист.

Напомним, Милонов обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой запретить подросткам ношение татуировок.