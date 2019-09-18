На Ямале медведь подкрался к инкассаторам — видео

Мужчины склонились над открытым капотом автомобиля, в то время как косолапый стремительно к ним приближался.

В Надымском районе ЯНАО инкассаторы чуть не стали добычей медведя, который выбежал из леса. Они даже не заметили, как к припаркованным на обочине машинам незаметно подкрался хищник.

Мужчины стояли у открытого капота одного из автомобилей, в то время как косолапый находился всего в нескольких метрах от них. К их счастью, приближающегося зверя заметила девушка из другой машины, она и предупредила инкассаторов. Те быстро сели в автомобили. Лишившийся добычи косолапый после этого погнался за машиной, помешавшей ему охотиться.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье медведь напал на машину с семьёй.