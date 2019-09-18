В Курганской области ищут следы бриллиантов, "сгоревших" при пожаре в монастыре

Теперь в регион приедет следователь, который специализируется на сгоревших храмах.

В монастыре в Курганской области после пожара пропали бриллианты, украшавшие икону, сообщает портал URA.ru. Известно, что рамка иконы содержала драгоценные камни на сумму не менее 24 миллионов рублей. Бриллиантами был инкрустирован оклад иконы Казанской Божьей Матери.

Когда температура приближается к 800 градусам Цельсия, на воздухе бриллианты превращаются в углекислый газ. Было ли в монастыре настолько сильное пламя, выяснит специалист. Агентство приводит информацию своего источника, согласно которой на следующей неделе прибудет следователь, который будет искать камни или их следы.

— Остаётся вопрос: могли ли при температуре горения деревянного здания сгореть драгоценные камни, — цитирует его портал URA.ru.

Как сообщал Лайф, сам пожар произошёл 3 июля. Под алтарём сгоревшей церкви нашли старинный склад зерна.