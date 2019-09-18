Экс-генерал ФСБ: От Сноудена толку как от козла молока

По словам эксперта, всю информацию, которую мог бы предоставить американец российским спецслужбам, наши давно знали и без него.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов прокомментировал заявления о попытках российских спецслужб завербовать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена сразу после его прилёта в Москву. Эксперт назвал подобные заявления ерундой.

— Когда приехал Сноуден, думаю, наши ребята его внимательно посмотрели. И они поняли, что толку от него как от козла молока, — приводит слова Михайлова портал "360".

Эксперт объясняет: Сноуден был интересен только общественности, которая "с удивлением" узнала, что АНБ контролирует всё и всех.

— Мы это знали и без него. Более того, мы знали больше, чем он, — добавил он.

Напомним, что о своём отказе сотрудничать с ФСБ Сноуден написал в своей автобиографической книге. Американец вспоминает, что прямо из зала прилёта его привели в один из конференц-залов аэропорта, где его встретили сотрудники спецслужб. Ему предложили так называемую Cold Pitch — холодную подачу, что на языке спецагентов может означать предложение о сотрудничестве. В качестве вознаграждения Эдварду были предложены преференции разного рода, но он якобы не повёлся и ответил отказом.