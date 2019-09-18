В Красноярске физрук ударил первоклашку и наблюдал, как его избивают сверстники

Педагог в своё оправдание заявил, что мальчик на уроке баловался, нарушал технику безопасности.

В школе № 16 в Красноярске учитель физкультуры ударил первоклассника по голове за плохое поведение, а затем наблюдал, как его избивают сверстники. Об этом сообщает "ТВК Красноярск" со ссылкой на маму семилетнего Руслана.

Физрук в своё оправдание заявил, что мальчик на уроке баловался, нарушал технику безопасности. Мужчину на время проверки отстранили от работы. В случившемся разбирается руководство школы и полиция.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области физрук решил воспитать ученика и порвал ему ухо.