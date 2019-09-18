Глава МИД Украины согласился на формулу Штайнмайера по Донбассу

Он назвал условием для принятия закона об особом статусе предоставление доступа к выборам всем украинским партиям и СМИ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал согласие на формулу Штайнмайера, которая обязывает Киев принять закон об особом статусе Донбасса. По его словам, договорённость была достигнута на встрече советников "нормандской четвёрки".

— Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие... Советники договорились о конкретном тексте. Написано абсолютно чётко: закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, — сказал дипломат на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

Окончательно документ вступит в силу после решения ОБСЕ о признании выборов честными, подчеркнул Пристайко. Одним из условий для признания выборов, по его словам, является предоставление доступа на них всем украинским партиям и медиа.

Свою временную формулу глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил ещё в 2015 году. Она предусматривает введение в Донбассе особого статуса всего на один день — в дату проведения выборов местного самоуправления. Если выборы состоятся и ОБСЕ это признает, особый режим будет введён на постоянной основе и можно будет переходить к другим этапам минских соглашений.

Ранее сегодня сообщалось, что саммит "нормандской четвёрки" может не состояться из-за отказа Киева подписать формулу Штайнмайера.