В Киеве мужчина с оружием угрожает взорвать мост через Днепр

По словам очевидцев, злоумышленник произвёл несколько выстрелов в воздух, а в руках у него предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Неизвестный мужчина в Киеве угрожает взорвать мост через Днепр. Это двухъярусное сооружение, которое используется как для метропоездов, так и для автотранспорта. Сейчас движение в районе ЧП перекрыто, на месте работают все экстренные службы.

У Києві чоловік погрожує підірвати міст метро.



"Невідомий заблокував рух на мосту Метро та погрожує підірвати його і державні установи", - повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик у Facebook.



"Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом", - додала Блищик. pic.twitter.com/n21UWRbHC2 — UA:Новини (@PershiyUa) 18 сентября 2019 г.

По словам очевидцев, злоумышленник произвёл несколько выстрелов в воздух, а в руках у него предмет с кнопками, похожий на самодельное взрывное устройство. Никаких требований он пока не предъявлял.

Как сообщила в своём фейсбуке руководитель отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик, в столице введён оперативный план. Около моста находится все руководство силовых структур города Киева.

Мост, о котором идёт речь, был открыт 5 ноября 1965 года. Его длина составляет более 680 метров, а ширина — 28 метров. На мосту располагается станция "Днепр" Киевского метрополитена. С 2008 года мост имеет статус объекта культурного наследия.