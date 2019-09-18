Взявшая у Путина интервью слепая девушка встретилась с Ником Вуйчичем

Девушка задала гостю телестудии вопросы: как найти личный рецепт счастья, как Ник справляется с депрессией, какой самый счастливый день в жизни мотиватора.

Незрячая восемнадцатилетняя жительница Нижнего Новгорода Регина Парпиева, мечтающая стать журналистом, взяла интервью у австралийского бизнесмена и всемирно известного мотивационного оратора Ника Вуйчича.

Вуйчич посетил Нижний Новгород и встретился с 200 жителями города, имеющими ограниченные возможности. Также он выступил на нижегородском телеканале ННТВ. Журналисты, помня о мечте Регины Парпиевой взять интервью у мотиватора, пригласили её в студию стать соведущей.

— Сегодня исполнилась ещё одна моя мечта. Я давно хотела встретиться с Ником Вуйчичем, потому что это очень незаурядная личность. Его ничто не останавливает, он просто ставит цель и к ней идет. Мне интересно узнать, каких целей он ещё не достиг, — рассказала Регина РИА "Новости".

— Я очень волновалась перед интервью, а всё оказалось так просто. Ник — замечательный спикер, который действительно вдохновляет, — добавила девушка.

Девушка заявила гостю, что сама хотела бы ездить по миру, встречаться с детьми и взрослыми и воодушевлять тех, кто отчаялся. Она собирается поступать на факультет журналистики Московского государственного университета.

Девушка, которая потеряла зрение в возрасте восьми лет, в конце прошлого года взяла интервью у президента РФ Владимира Путина.