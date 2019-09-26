Как выбрать лучший магазин мебели в Интернете

Наряду с аксессуарами, электроникой, книгами и одеждой на современном онлайн-рынке активно покупают и более габаритные товары — в том числе мебель для дома. Это объясняется теми возможностями, которые открывают перед своими посетителями крупные тематические площадки, а также преимуществами виртуального шопинга в целом.

Однако количество поставщиков в мебельном сегменте, обилие посредников и магазинов с плохим клиентским сервисом делают покупку затруднительной, требующей анализа предложений, цен, условий сотрудничества. По каким же критериям можно распознать лучший интернет-магазин мебели?

Сеть представительств

Чтобы получить доступ к низким ценам и актуальному каталогу брендовой продукции, важно найти прямого поставщика производителя. Ещё лучше, если мебельная фабрика сама занимается продажей своей мебели через официальные представительства.

Примером такой фабрики можно считать торговый дом "Лазурит", который является крупнейшим поставщиком корпусной и мягкой мебели в стране. У него работают и федеральная торговая площадка в Интернете, и более 500 фирменных магазинов.

Своё производство

Наличие собственных производственных объектов — это весомый плюс. Однако стоит сделать сноску — у магазина должен быть не просто цех по сборке, а полноценная фабрика, оснащённая передовым оборудованием, свой отдел с дизайнерами и проектировщиками. В этом случае вы сможете выбирать среди ассортимента фирменной мебели, не переживая за качество исполнения.

Покупка мебели у непосредственного производителя имеет ещё один плюс — это заводская гарантия, стандартная или расширенная. У уже упомянутого торгового дома "Лазурит" стандартная гарантия составляет 36 месяцев, а расширенная (при сборке мебели специалистами компании) — шесть лет. На некоторые элементы мебели распространяется пожизненная гарантия.

Условия доставки и сборки

Заказ габаритных товаров в интернет-магазине чаще всего подразумевает доставку, реже — самовывоз. Предпочтение лучше отдавать тем поставщикам, у которых есть свой отдел логистики и которые везут заказ сразу с фабрики или от своего распределительного пункта. Обратите внимание, что кроме непосредственной доставки к подъезду может понадобиться подъём мебели на этаж. Хорошо, если магазин предлагает услуги грузчиков, то есть комплексную доставку.

Сборка мебели — важный нюанс. Не все решатся своими силами собирать шкафы-купе или кухни, тем более что срок гарантии в этом случае нередко снижается. У магазина, нацеленного на высокий клиентский сервис, должны быть свои бригады профессиональных сборщиков мебели.

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