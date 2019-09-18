Путин назвал отношения России и Китая важнейшим фактором в мировых делах

Он подчеркнул, что партнёрство с Пекином является безусловным внешнеполитическим приоритетом Москвы.

Президент РФ Владимир Путин назвал российско-китайские отношения важнейшим фактором мировой политики. Об этом он заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Кремле.

— Наше взаимодействие, безусловно, является важнейшим фактором в мировых делах и оказывает всё более и более значимое влияние на развитие наших экономик, решение задач, перед которыми стоят наши государства, с целью повышения уровня жизни наших граждан, — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия и Китай являются в полном смысле этого слова стратегическими партнёрами, осуществляющими всеобъемлющее сотрудничество. Он назвал данное партнёрство безусловным внешнеполитическим приоритетом РФ. Путин выразил уверенность в том, что Пекин видит усилия Москвы, направленные на развитие отношений с КНР по всем направлениям.

Ранее президент поручил рассмотреть вопрос поставок российского газа с Ямала в Китай через Монголию.